«Марокканцы меня впечатлили». Гризманн — о полуфинальном матче ЧМ-2022

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн высказался о полуфинальном матче чемпионата мира с командой Марокко. Французы выиграли со счётом 2:0 и вышли в финал мирового первенства. Гризманн был признан лучшим игроком встречи.

«После матча с Бельгией (полуфинал ЧМ-2018. — Прим. «Чемпионата») я плакал… Сейчас я более сосредоточен, уже думаю о воскресном матче, ноги на земле. Нам нужно собраться, хорошо восстановиться и подготовиться к финалу.



Марокканцы меня впечатлили, очень хорошо сработали тактически как в обороне, так и в нападении. Они доставили нам много проблем, тренер это понял и сделал замену. Выход Маркуса (Тюрама. — Прим. «Чемпионата») пошёл нам на пользу, стало больше игроков, которые помогали Тео (Эрнандесу. — Прим. «Чемпионата») в защите. И тот факт, что мы забили быстро, всё равно упростил нам игру, а второй гол обезопасил наше положение», — приводит слова Гризманна L’Équipe.

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