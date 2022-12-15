Джон Терри: ждал от сборной Франции гораздо большего
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Бывший защитник сборной Англии Джон Терри прокомментировал итоги полуфинального матча чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Марокко.
«Франция нашла способ победить. Но я ждал от них гораздо большего, учитывая состав игроков, который у них есть. Думаю, марокканцы были лучше на протяжении 90 минут», — приводит слова Джона Терри официальный сайт ФИФА.
Напомним, встреча завершилась победой сборной Франции со счётом 2:0.
В финале французы сыграют с командой Аргентины. Встреча состоится в воскресенье, 18 декабря. Начало матча — в 18:00 мск. Ранее сборная Аргентины в полуфинальном матче разгромила хорватов со счётом 3:0.
Сборная Марокко в матче за третье место сыграет с национальной командой Хорватии.
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