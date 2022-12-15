«Когда в команде есть Месси — это совершенно другое». Гризманн — о финале ЧМ-2022

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн поделился ожиданиями от финального матча чемпионата мира с командой Аргентины.
«Когда в команде есть Лео (Месси. — Прим. «Чемпионата») — это совершенно другое. Мы видели почти все матчи, знаем, как они играют. Это очень сложная команда, они в отличной форме. Это состав, который на ходу, как и мы. Предстоит непростой матч, с ними будут их болельщики. Завтра подумаем, как мы планируем играть», — приводит слова Гризманна L’Équipe.
Напомним, сборная Аргентины в полуфинале уверенно обыграла хорватов со счётом 3:0, а команда Франции оказалась сильнее Марокко (2:0). Финальный матч Аргентина — Франция состоится в воскресенье, 18 декабря. Начало встречи — в 18:00 мск.
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