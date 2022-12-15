Дешам не стал отвечать на вопрос о возможном участии Бензема в финале ЧМ-2022

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не стал отвечать на вопрос о возможном участии форварда национальной команды Карима Бензема в финале чемпионата мира в Катаре. Сборная Франции встретится с командой Аргентины.

«Я бы предпочёл перейти к следующему вопросу», — приводит слова Дешама Get French Football News.

Напомним, Бензема пропускает турнир из-за травмы.

Сборная Франции на пути к финалу стала победителем группы D, где обошла Австралию, Тунис и Данию. На стадии плей-офф турнира «трёхцветные», помимо Марокко (2:0), обыграли Польшу (3:1) и Англию (2:1). Финальный матч чемпионата мира со сборной Аргентины состоится в воскресенье, 18 декабря. Начало встречи – в 18:00 по московскому времени.

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