Дешам не стал отвечать на вопрос о возможном участии Бензема в финале ЧМ-2022

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не стал отвечать на вопрос о возможном участии форварда национальной команды Карима Бензема в финале чемпионата мира в Катаре. Сборная Франции встретится с командой Аргентины.
«Я бы предпочёл перейти к следующему вопросу», — приводит слова Дешама Get French Football News.
Напомним, Бензема пропускает турнир из-за травмы.
Сборная Франции на пути к финалу стала победителем группы D, где обошла Австралию, Тунис и Данию. На стадии плей-офф турнира «трёхцветные», помимо Марокко (2:0), обыграли Польшу (3:1) и Англию (2:1). Финальный матч чемпионата мира со сборной Аргентины состоится в воскресенье, 18 декабря. Начало встречи – в 18:00 по московскому времени.
Видео: Тысячи фанатов отпраздновали выход Аргентины в финал ЧМ-2022:
- 15 декабря 2022
-
02:48
-
02:46
-
02:44
-
02:42
-
02:32
-
02:13
-
02:04
-
02:03
-
01:48
-
01:34
-
01:22
-
01:18
-
01:12
-
01:01
-
01:00
-
00:52
-
00:41
-
00:38
-
00:32
-
00:32
-
00:21
-
00:21
-
00:14
-
00:11
-
00:05
-
00:04
-
00:01
- 14 декабря 2022
-
23:57
-
23:55
-
23:55
-
23:47
-
23:39
-
23:38
-
23:37
-
23:20