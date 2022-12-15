Льорис — о матче ЧМ-2022 с Марокко: мы терпели, когда приходилось, — не всё было идеально

Голкипер сборной Франции Уго Льорис высказался о победе в полуфинальном матче чемпионата мира с командой Марокко. Французы выиграли со счётом 2:0 и в финале встретятся с Аргентиной. Игра состоится в воскресенье, 18 декабря. Начало матча — в 18:00 мск.
«Мы столько натерпелись, выходим уставшими, но довольными проделанной работой. У нас есть прекрасная возможность вписать сборную Франции в историю футбола. Это второй финал за четыре года. Мы были сильными, мы терпели, когда приходилось, — не всё было идеально.
Мы должны показать всё лучшее в воскресенье. Это будет отличный финал: Аргентина — классная команда, у которой есть игрок, оставивший след в истории футбола (Лионель Месси. — Прим «Чемпионата»). Но у нас есть свои аргументы», — приводит слова Льориса RMC Sport.
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