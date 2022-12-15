Дешам — о финале ЧМ-2022 с Аргентиной: постараемся максимально ограничить влияние Месси

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением, как изменилась сборная Аргентины с её лидером Лионелем Месси за четыре года. На чемпионате мира — 2018 в России французы обыграли аргентинцев в матче 1/8 финала со счётом 4:3.

«Месси был великолепен с самого начала турнира. За четыре года, конечно, обязательно должны быть различия. Четыре года назад я уже представлял, где он будет играть, и, наконец, он обосновался на позиции центрального нападающего против нас. Сейчас он больше играет в паре с форвардом, и у него много свободы, он часто бьёт по воротам. Он очень классный игрок, очень хорош в дриблинге. Мы постараемся максимально ограничить его влияние, как и они попытаются сделать это с некоторыми из наших игроков», — приводит слова Дешама L’Équipe.

Сборные Аргентины и Франции встретятся в финальном матче чемпионата мира 2022 года в Катаре. Игра состоится в воскресенье, 18 декабря. Начало встречи — в 18:00 мск.

Видео: Тысячи фанатов отпраздновали выход Аргентины в финал ЧМ-2022: