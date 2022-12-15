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«Не грусти, брат, ты вошёл в историю». Мбаппе поддержал Хакими после полуфинала ЧМ-2022

«Не грусти, брат, ты вошёл в историю». Мбаппе поддержал Хакими после полуфинала ЧМ-2022
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе поддержал защитника сборной Марокко Ашрафа Хакими после полуфинального матча чемпионата мира 2022 года. Французы обыграли марокканцев со счётом 2:0. Футболисты являются одноклубниками по французскому «ПСЖ».

«Не грусти, брат. Все гордятся тем, что ты сделал — ты вошёл в историю», — написал Мбаппе в «Твиттере».

В составе национальной команды Франции отличились защитник Тео Эрнандес и вышедший на замену нападающий Рандаль Коло Муани. В финале сборная Франции встретится с командой Аргентины. Игра состоится в воскресенье, 18 декабря, на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле (Катар). Начало матча — в 18:00 по московскому времени.

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