Дмитрий Радченко: Алип слабее всех центральных защитников «Зенита»

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о полноценном переходе Нуралы Алипа в «Зенит».
«Раз «Зенит» выкупил Алипа, значит он нужен команде. Он ещё молодой футболист, довольно неплохо себя проявил, хоть и редко выходил в основном составе. Нуралы – игрок на перспективу, поэтому «Зенит» его подписал.
В матчах за петербуржцев он показывал себя хорошо. У Алипа есть потенциал. Видно, за счет чего он может прибавить.
В команде всегда есть большая конкуренция. Все зависит от ситуации с иностранцами. Если останутся все те центральные защитники, которые есть на данный момент, то Алипу будет очень тяжело конкурировать с ними. На данный момент Нуралы слабее всех центральных защитников «Зенита». Может, кто-то уйдет и тогда у него появится шанс проявить себя», — приводит слова Радченко «РБ Спорт».
- 15 декабря 2022
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