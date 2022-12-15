Иранский агент: в Иране очень уважают Бердыева

Иранский агент Фаршид Карими высказался о работе Курбана Бердыева в качестве главного тренера и технического директора клуба «Трактор».



«В Иране очень сильно уважают Бердыева и считают его специалистом высокого уровня. Два иранских клуба хотели, чтобы именно он был их тренером, но Бердыев выбрал «Трактор».



Пока он тренировал «Трактор», его клуб играл преимущественно от обороны. Футболисты «Трактора» и болельщики высоко ценили работу тренера», — приводит слова Карими Metaratings.



Бердыев проработал в «Тракторе» с июня по ноябрь 2022 года. После ухода из иранского клуба Бердыев возглавил «Сочи».

70-летний Бердыев последний раз работал в российском чемпионате в 2019 году, когда второй раз в карьере возглавлял «Рубин». Во главе казанской команды специалист дважды становился чемпионом России, также два раза выигрывал Суперкубок страны и один раз одержал победу в Кубке.