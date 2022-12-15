Иранский агент: будьте уверены, Азмун сможет ещё себя проявить в Бундеслиге

Иранский агент Фаршид Карими поделился мнением о будущем нападающего Сердара Азмуна в «Байере».



«Я думаю ему нужно еще немного времени. Он классный и результативный нападающий. Я думаю, он скоро будет одним из лучших в своей команде. Ему не повезло, что он получил травму, но будьте уверены, Азмун сможет ещё себя проявить в Бундеслиге.



Влияние международной обстановки на работу с Россией? СМИ во всем мире пишут, что российский футбол пострадал, поэтому хорошие футболисты не поедут в российский чемпионат. Я считаю, что данный стереотип российские футбольные клубы могут изменить, если будут много и продуктивно работать в данном направлении», — приводит слова Карими Metaratings.

Азмун перешёл в «Байер» из «Зенита» в январе 2022 года.