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В «Пари НН» отреагировали на информацию об интересе «Спартака» к Милсону

В «Пари НН» отреагировали на информацию об интересе «Спартака» к Милсону
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Спортивный директор «Пари Нижний Новгород» Игорь Кудряшов прокомментировал информацию о том, что московский «Спартак» заинтересован в переходе нападающего Милсона.

«Первый раз слышу эту информацию. Я думаю, у них есть игроки на эту позицию. От «Спартака» не было никаких официальных предложений и неофициальных тоже. Милсон – качественный игрок, он прогрессирует и может вырасти в хорошего игрока», – приводит слова Кудряшова Metaratings.

Ранее об интересе «Спартака» и «Локомотива» к Милсону сообщил журналист Педро Сапульведа.

Милсон в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги выходил на поле в 16 матчах, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. В Кубке России на счету форварда пять проведённых игр.

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Источник: «Спартак» интересуется защитником сборной Чили
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