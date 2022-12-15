Сенников: если «Крылья» продадут Пиняева, Глушенкова и Ежова, то они вылетят из РПЛ

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Сенников высказал мнение о возможном переходе футболистов «Крыльев Советов» Сергея Пиняева, Максима Глушенкова и Романа Ежова в команду железнодорожников.



«Если говорить о возможном переходе Глушенкова, Пиняева и Ежова в «Локомотив», то могу сказать, что «Крылья Советов» — очень хорошая команда, любой игрок оттуда подойдёт для трансфера. Мне нравится у них защитник Бейл, но самарцы вряд ли отдадут его железнодорожникам, хотя у «Локомотива» есть проблемы в обороне.



Если говорить о игроках уровня Пиняева, мне кажется, что линия атаки и полузащиты у красно-зеленых в норме, никого брать не надо. Думаю, что железнодорожникам не хватает только квалифицированных защитников. Да, возможно, резкий интерес «Локомотива» к трём игрокам «Крыльев» имеет какую-то связь с агентскими играми. Но не факт, что всех троих футболистов возьмут в клуб. Если тот же «Зенит» предложит больше денег самарцам и игроку, то футболист уедет в Санкт-Петербург. В это зимнее трансферное окно будет борьба. Плюс, думаю, что Галактионов возьмет еще кого-то из «Пари НН». Если «Крылья» всех троих футболистов продадут, то они вылетят», — приводит слова Сенникова Metaratings.