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В результате конфликта болельщиков после игры Франция — Марокко погиб 14-летний подросток

В результате конфликта болельщиков после игры Франция — Марокко погиб 14-летний подросток
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Сборная Франции в матче 1/2 финала чемпионата мира — 2022 обыграла национальную команду Марокко со счётом 2:0. Благодаря этой победе подопечные Дидье Дешама пробились в решающий матч мундиаля.

По информации RMC Sport, в Монпелье из-за конфликта фанатов погиб 14-летний мальчик. Ранее уже сообщалось о том, что в этом французском городе происходят массовые стычки между французами и этническими марокканцами.

К автомобилю, в котором находились болельщики «трёхцветных», подошли неизвестные, и стали срывать флаг национальной команды, торчащий из окна. Водитель резко тронулся с места и ударил 14-летнего мальчика. От полученных повреждений последний скончался в клинике.

В финальной встрече чемпионата мира 2022 года сыграют команды Франции и Аргентины. Поединок состоится в воскресенье, 18 декабря, в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик». Начало матча — в 18:00 мск.

Расписание ЧМ-2022 по футболу
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