Дрогба: аргентинцы очень агрессивны, и они не дадут Мбаппе продемонстрировать свой футбол

Бывший нападающий лондонского «Челси» Дидье Дрогба предположил, чего стоит ожидать от финальной встречи чемпионата мира по футболу 2022 года, в котором сыграют сборные Аргентины и Франции.



«Аргентинцы осведомлены тем фактом, что французы не любят получать удары по ногам. Аргентинцы очень агрессивны, и они не дадут Мбаппе продемонстрировать свой футбол. Они будут блокировать и сдерживать его всеми способами. Но у Франции присутствует в составе также Тчуамени, Гризманн и Дембеле. Их также необходимо останавливать», — приводит слова Дрогба BBC One.



Финал ЧМ-2022 состоится в воскресенье, 18 декабря. Начало игры – в 18:00 мск. Отметим, что эти команды в последний раз встречались между собой в официальном матче в 2018 году — на чемпионате мира в России. Тогда судьба свела их в 1/8 финала мирового первенства, и победу со счётом 4:3 в упорной борьбе одержали

«трёхцветные».

Болельщики сборной Аргентины оскорбляют игроков Франции. Видеоролик: