Аршавин заявил, что главным зрителем финала ЧМ-2022 будет Криштиану Роналду

Экс-игрок лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин высказал предположение о том, как форвард сборной Португалии Криштиану Роналду будет наблюдать за финальным поединок чемпионата мира 2022 года в Катаре. В решающем матче турнира сойдутся команды Аргентины и Франции.

«Знаете, кто будет главным зрителем финала ЧМ 2022? Криштиану Роналду. Он будет больше всех рыдать, грызть ногти, может еще тумбу-юмбу какую-нибудь включит, чтобы Месси не выиграл, — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Решающая игра катарского мундиаля пройдёт в воскресенье, 18 декабря. В финале команды в четвёртый раз встретятся на мировом первенстве.



Эти сборные в последний раз встречались между собой в официальном поединке в 2018 году — на чемпионате мира в России. Тогда судьба свела их в 1/8 финала турнира, и победу со счётом 4:3 в упорной борьбе одержали подопечные Дидье Дешама.

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