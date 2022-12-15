Президент Франции Макрон заглянул в раздевалку сборной Марокко после её поражения в 1/2 ЧМ

Глава французского государства Эммануэль Макрон посетил раздевалку сборной Марокко после победы «трёхцветных» в полуфинале чемпионата мира 2022 года в Катаре над «атласскими львами» (2:0).
По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, 44-летний политик перед всей командой обратился к хавбеку марокканцев Софьяну Амрабату и сказал, что он был лучшим полузащитником на мундиале.
Напомним, что в финале мирового первенства французы сыграют с аргентинцами. Поединок запланирован на 18 декабря. В финале команды в четвёртый раз встретятся на мировом первенстве.
Марокканская сборная сразится в матче за третье место с Хорватией. Встреча состоится в Дохе на стадионе «Халифа Интернейшнл» в субботу, 17 декабря. Стартовый свисток рефери игры прозвучит в 18:00 мск.
Болельщики сборной Марокко исполняют Viking Clap на ЧМ-2022. Видеоролик:
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