Новосельцев рассказал, при каком условии Месси станет полноценной заменой Марадоне

Бывший защитник столичного «Торпедо» и питерского «Зенита» Иван Новосельцев заявил, что форвард сборной Аргентины Лионель Месси станет полноценной заменой легенде «альбиселесте» Диего Марадоне в случае победы команды на чемпионате мира 2022 года в Катаре. В финале турнира бело-голубые сыграют с французами.

«Для большого количества аргентинских болельщиков Месси уже стал на один уровень с Марадоной, а для молодого поколения даже выше. А если Месси выиграет чемпионат мира, то станет полноценной заменой Марадоне. Но Марадону тоже никто не забудет, потому что нужно чтить и уважать память, — цитирует Новосельцева «Матч ТВ».

Финал ЧМ-2022 между французами и аргентинцами пройдёт в воскресенье, 18 декабря. Начало матча – в 18:00 мск.

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