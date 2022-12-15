Новосельцев рассказал, при каком условии Месси станет полноценной заменой Марадоне

Бывший защитник столичного «Торпедо» и питерского «Зенита» Иван Новосельцев заявил, что форвард сборной Аргентины Лионель Месси станет полноценной заменой легенде «альбиселесте» Диего Марадоне в случае победы команды на чемпионате мира 2022 года в Катаре. В финале турнира бело-голубые сыграют с французами.
«Для большого количества аргентинских болельщиков Месси уже стал на один уровень с Марадоной, а для молодого поколения даже выше. А если Месси выиграет чемпионат мира, то станет полноценной заменой Марадоне. Но Марадону тоже никто не забудет, потому что нужно чтить и уважать память, — цитирует Новосельцева «Матч ТВ».
Финал ЧМ-2022 между французами и аргентинцами пройдёт в воскресенье, 18 декабря. Начало матча – в 18:00 мск.
Болельщики Аргентины поклоняются образу Лионеля Месси. Видеоролик:
- 15 декабря 2022
-
07:26
-
07:14
-
07:00
-
06:30
-
06:20
-
06:01
-
05:31
-
05:20
-
05:08
-
04:52
-
04:38
-
04:19
-
04:08
-
03:57
-
03:48
-
03:46
-
03:43
-
03:41
-
03:28
-
03:08
-
02:48
-
02:46
-
02:44
-
02:42
-
02:32
-
02:13
-
02:04
-
02:03
-
01:48
-
01:34
-
01:22
-
01:18
-
01:12
-
01:01
-
01:00