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Защитник «Барселоны» Кристенсен начал индивидуальные занятия после травмы

Защитник «Барселоны» Кристенсен начал индивидуальные занятия после травмы
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Защитник «Барселоны» Андреас Кристенсен приступил к тренировкам по индивидуальному плану, информирует Marca.

Добавляется, что 26-летний датский футболист в ближайшие два дня вернётся в общую группу сине-гранатовых.

Напомним, Кристенсен выбыл из-за травмы, полученной в выездном поединке 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 с «Интером» (0:1). У датчанина было выявлено растяжение внешней связки левой лодыжки. Из-за этого повреждения игрок был вынужден выбыть из строя на более чем на 2 месяца и пропустил чемпионат мира 2022 года в Катаре.

Кристенсен стал футболистом «Барселоны» этим летом, перейдя на правах свободного агента из «Челси». Он подписал контракт с каталонцами до конца июня 2026 года, а его трансферная стоимость оценивается в € 30 млн.

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