Игрок «Химок» Кухарчук подтвердил, что команда не взяла его на декабрьский сбор

Хавбек подмосковных «Химок» Илья Кухарчук подтвердил информацию о том, что клуб не стал брать его на сборы в Турцию.
«Да действительно, в списках на сбор меня нет. Причина мне неизвестна. Сейчас ведётся диалог с «Химками» относительно моего будущего. Надеюсь, что быстро найдется окончательный компромисс», – цитирует игрока Metarantings.ru.
Ранее журналист Сергей Ильёв в своём телеграм-канале сообщил о том, что на стартующий 15 декабря сбор химчан не поехала большая часть футболистов. Среди них оказались Кухарчук, Илья Лантратов, Александр Филин и Дмитрий Тихий.
Также отмечалось, что ряд игроков «Химки» приняли решение приостановить переговорные процессы с другими клубами из-за потенциальной отставки наставника Спартака Гогниева.
«Химки» располагаются на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона. На счету подмосковной команды 12 очков после 17 проведённых туров.
- 15 декабря 2022
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