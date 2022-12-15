Трезеге: Анри изменил мир к лучшему, а Мбаппе делает это в данный момент

Экс-нападающий сборной Франции Давид Трезеге сравнил бывшего форварда «трёхцветных» Тьерри Анри и нынешнюю главную ударную силу команды Килиана Мбаппе.
«Их схожесть заключается в том, что оба начинали в «Монако», они два скоростных, быстрых футболиста, задача которых состоит в том, чтобы быть лидерами и выигрывать трофеи. Анри изменил мир к лучшему и вошёл в историю, а Мбаппе делает это в данный момент, в неполные 24 года», — приводит слова Трезеге AS.
На ЧМ-2022 нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе принял участие в шести встречах, забил пять голов и отдал две голевых передачи.
В финале мундиаля подопечные Дидье Дешама сыграют с Аргентиной. Матч состоится в воскресенье, 18 декабря. Игра начнётся в 18:00 мск.
Болельщики сборной Аргентины оскорбляют игроков Франции. Видеоролик:
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