Андрей Аршавин высказался о спорном пенальти в ворота сборной Хорватии

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин прокомментировал спорный пенальти в матче между сборными Аргентины и Хорватии в рамках чемпионата мира 2022 года в Катаре.
«Генич сказал, что форвард прокидывал мяч себе на ход, но, на мой взгляд, он бил неудачно. Игрок врезается во вратаря, и мяч не попадает в ворота. По новым правилам это железная «точка». Чем новые правила от старых отличаются, я не могу объяснить. Вот в «Ростове» было такое — выходит игрок, бьёт мяч в космос, потом делает три шага, встречается там где‑то с вратарём — и сразу пенальти. Так же в «Сочи» полгода назад было — простреливают, игрок бьёт в небеса, делает три шага в другую проекцию, там защитник катится, встречается вообще в десятой точке, мяча нет, здесь бы сказали, что момент заигран, потому что удар был.
Здесь игрок ударился во вратаря. Вратарь пришёл в точку А и застыл в ней. Если бы игрок нормально попал по мячу, он забивал был этот гол. Кто инициатор этого столкновения? Игрок. Поэтому по Лапочкину, в принципе он прав. Но вчера все, кто смотрел со мной, сказали, что железная «точка». По новым правилам даже сомнений быть не может. Лапочкин апеллирует тому, как в баскетболе — если успел две ноги поставить и в тебя врезались, то фол в атаке, здесь примерно то же самое, вратарь идёт к игроку навстречу, но не врезается в него, а успевает остановиться», – приводит слова Аршавина «Матч ТВ».
- 15 декабря 2022
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