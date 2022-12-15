Маурисио Пинеда: Месси — это совершенство, он может выступать до 50 лет

Бывший игрок сборной Аргентины Маурисио Пинеда, принявший в её составе участие в ЧМ-1998, который проходил во Франции, считает, что лидер нынешней команды бело-голубых Лионель Месси настолько хорошо подготовлен физически, что может играть до 50 лет.
«Месси – это совершенство. Он может выступать до 50 лет. Сегодня он играет иначе, однако, получая мяч, он всё равно быстрее остальных. Уверен, что это не последний его мундиаль, он будет играть и будет доминировать, – приводит слова Пинеды derbyderbyderby.it.
В финале чемпионата мира 2022 года в Катаре сборная Аргентины встретится с Францией. Решающий матч катарского мундиаля состоится на стадионе «Лусайл Айконик» 18 декабря (18:00 мск). Для 35-летнего Месси это второй финал мирового первенства в карьере: в 2014 году «альбиселесте» в дополнительное время проиграли Германии (0:1) на турнире в Бразилии.
Игроки сборной Аргентины спели песню, оскорбляющую англичан. Видеоролик:
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