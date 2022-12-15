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Сенников: Лантратов может стать первым голкипером в «Локомотиве»

Сенников: Лантратов может стать первым голкипером в «Локомотиве»
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Бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о возможном приобретении клубом голкипера подмосковных «Химок» Ильи Лантратова.

«Говорят, что «Локомотив» хочет купить Лантратова. Наверное, второй вратарь нужен, учитывая, что у Гильерме травма, хотя Лантратов может стать и первым голкипером. Илья реально хороший вратарь, тем более он когда-то был в «Локомотиве». Его стоит приобретать железнодорожникам. Я считаю, что в клубе должно быть три достойных голкипера, а в «Локомотиве» их два. Плюс у Гильерме травмы и контракт заканчивается вроде через год», – приводит слова Сенникова Metaratings.

Велика вероятность, что железнодорожники подпишут 27-летнего вратаря бесплатно, сообщил журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

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Источник: «Локомотив» близок к бесплатному подписанию Лантратова
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