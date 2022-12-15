Коло Муани — о финале с Аргентиной: Макрон попросил нас закончить работу, выиграть кубок

Нападающий сборной Франции Рандаль Коло Муани прокомментировал победу над Марокко в полуфинале чемпионата мира 2022 года в Катаре и поделился ожиданиями от финала мундиаля с Аргентиной.
«Я очень горжусь нашей победой. Очень горжусь товарищами по команде, их работой в первом тайме, также я горд тем, как вошёл в игру. Я ещё не всё осознал, но это очень большая гордость, о лучшем и мечтать нельзя. Я на своём маленьком облачке. Мы очень хорошо играли в обороне и очень плохо в атаке. В раздевалке все счастливы. Мы действительно едины. Мы очень хотим выиграть кубок чемпионов.
Президент Республики (Эммануэль Макрон. — Прим. «Чемпионата») попросил нас завершить работу, выиграть кубок. Нам пришлось пострадать сегодня, но мы были очень сильны в обороне, в этом наша сила. Было сложно забить этот второй гол. Аргентина — сильная команда, но мы должны готовиться к матчу с ними, как и к любому другому. Мы собираемся очень серьёзно подготовиться, особенно психологически», — приводит слова Коло Муани RTBF.
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