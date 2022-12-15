Морган: Франция выиграет ЧМ-2022 и разобьёт сердце Месси

Телеведущий и спортивный журналист Пирс Морган считает, что в финале чемпионата мира — 2022 сборная Франции окажется сильнее национальной команды Аргентины.

«Думаю, что Франция выиграет чемпионат мира и разобьёт сердце Месси!» — приводит слова Моргана talkSPORT.

Сборные Аргентины и Франции встретятся в финальном матче чемпионата мира 2022 года в Катаре. Игра состоится в воскресенье, 18 декабря. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск.

Напомним, на стадии полуфинала аргентинцы обыграли Хорватию с разгромным счётом 3:0, а французы прошли Марокко (2:0). В матчах 1/4 финала Франция переиграла Англию (2:1), а Аргентина оказалась сильнее Нидерландов в серии послематчевых пенальти (2:2, 4:3 — по пенальти).