Морган: Франция выиграет ЧМ-2022 и разобьёт сердце Месси
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Телеведущий и спортивный журналист Пирс Морган считает, что в финале чемпионата мира — 2022 сборная Франции окажется сильнее национальной команды Аргентины.
«Думаю, что Франция выиграет чемпионат мира и разобьёт сердце Месси!» — приводит слова Моргана talkSPORT.
Сборные Аргентины и Франции встретятся в финальном матче чемпионата мира 2022 года в Катаре. Игра состоится в воскресенье, 18 декабря. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск.
Напомним, на стадии полуфинала аргентинцы обыграли Хорватию с разгромным счётом 3:0, а французы прошли Марокко (2:0). В матчах 1/4 финала Франция переиграла Англию (2:1), а Аргентина оказалась сильнее Нидерландов в серии послематчевых пенальти (2:2, 4:3 — по пенальти).
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