Дрогба — о Гризманне: он сейчас больше Канте, чем Гризманн!
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Бывший нападающий сборной Кот-д’Ивуара Дидье Дрогба оценил выступление нападающего национальной команды Франции Антуана Гризманна в матче с Марокко в полуфинале чемпионата мира 2022 года в Катаре и сравнил его с полузащитником Н'Голо Канте.
«Антуан Гризманн удивил меня своей игрой. Он играет очень умно, а его мастерство на высоком уровне. Он играет больше как Канте, чем Гризманн!» — приводит слова Дрогба BBC.
Гризманн помог сборной Франции обыграть Марокко в полуфинале чемпионата мира и выйти в финал мундиаля в Катаре, где французы встретятся с национальной командой Аргентины в воскресенье, 18 декабря. Гризманн был признан лучшим игроком матча с Марокко.
ЧЕ там на ЧМ | Аргентина в финале, а в Катаре была русская туса
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