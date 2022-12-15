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Морган: Роналду сказал, что Месси лучший игрок, которого он когда-либо видел

Морган: Роналду сказал, что Месси лучший игрок, которого он когда-либо видел
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Телеведущий и спортивный журналист Пирс Морган рассказал о забавном разговоре с бывшим нападающим «Реала», «Ювентуса» и «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Португалец сказал, что лучший футболист, которого он видел вживую — Лионель Месси.

«У меня был очень интересный разговор с Криштиану. Мы ужинали после того, как я впервые взял у него интервью три года назад, это был действительно отличный разговор, и он мне очень нравится как человек.

Он был невероятно уважителен к Месси. Я спросил у Криштиану: «Кто лучший игрок, которого ты когда-либо видел?» Он ответил: «Месси. Но ты задаёшь неправильный вопрос, ведь я никогда не видел свою игру вживую со стороны». Это заставило меня смеяться», — приводит слова Моргана talkSPORT.

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