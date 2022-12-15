Пирс Морган объяснил, почему Роналду лучше Месси

Телеведущий и спортивный журналист Пирс Морган сравнил Криштиану Роналду и Лионеля Месси. По его мнению, португалец является величайшим футболистом всех времён.

«Месси невероятен на этом чемпионате мира. Он — один из величайших игроков в истории футбола. Но вопрос в том, является ли он величайшим? В этом вопросе я всегда буду очень страстно защищать Роналду. Я считаю, что Криштиану заслуживает этого звания. Один Кубок мира не делает Месси величайшим игроком всех времён. Тем более он ещё его не выиграл.

Когда смотришь на статистику Роналду и Месси, важно помнить, что Лео 17 лет не вылезал из зоны комфорта в «Барселоне», а Криштиану выигрывал титулы чемпиона в четырёх разных странах, включая три самые конкурентные лиги мира. Он мог бы остаться в «Реале», но вырвался из зоны комфорта навстречу новым вызовам. Вокруг Месси всё время были величайшие игроки, а Роналду приходилось тащить практически в одиночку.

Назревает вопрос: если ты остаёшься в «Барселоне» большую часть своей карьеры, а затем переходишь в «ПСЖ» — доминантный клуб в лёгкой лиге, действительно ли ты лучше, чем тот, кто выигрывал чемпионство трёх самых конкурентных лиг? Я не уверен.

Я считаю, что Марадона – величайший аргентинский футболист. Месси даже среди аргентинцев не получил статус величайшего. Если учитывать голы за карьеру, голы в Лиге чемпионов, то Роналду далеко впереди. Он лучше «на втором этаже», лучше работает двумя ногами. Хотя у Месси есть палочка-выручалочка – левая нога. Я могу набрать большой список аргументов, которые доказывают: Роналду – величайший футболист всех времён, а Месси – второй по величине великий футболист из Аргентины», — приводит слова Моргана talkSPORT.