Раньери: Месси — чемпион, который творит историю. Мбаппе похож на Роналду своей скоростью

Бывший главный тренер «Челси», «Ромы» и других футбольных клубов Клаудио Раньери оценил выступление нападающих сборных Аргентины и Франции Лионеля Месси и Килиана Мбаппе на чемпионате мира 2022 года в Катаре и поделился ожиданиями от финала мундиаля между аргентинцами и французами.

«Аргентина — Франция это не только противостояние Месси и Мбаппе. Это игра двух настоящих команд. Франция смогла компенсировать отсутствие таких игроков, как Погба, Канте и Бензема. Вы заметили, как отдаётся на поле кто-то вроде Жиру? Он отлично играет на чемпионате мира, отрабатывает в обороне. Гризманн, Тчуамени очень хорошо выступают. Конечно, есть Мбаппе, который мчится на такой скорости, что никто не может его остановить. Возможно, он тот игрок, который больше всего похож на Роналду благодаря своей технике и скорости. У Аргентины тоже есть класс и техника, но они больше следуют указаниям главного тренера, и это приносит результаты.

Месси никогда не казался таким решительным, как сейчас. Помимо лидерства на поле, он показал свою харизму. Он умеет делать всё, находить товарищей по команде такими передачи, которые не видит никто другой, забивать экстраординарные голы. Он чемпион, который творит историю.

Прогноз на финал? Сложно спрогнозировать такой матч. Я надеюсь, что в нём будет меньше тактики и больше зрелищности. Два великих футболиста бросают вызов друг другу, и весь мир будет наблюдать за этим. Но я хочу сказать, что тот, кто захватит инициативу, у того будет больше шансов», — приводит слова Раньери La Gazzetta dello Sport.

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