Мбаппе надевал футболку Хакими, Макрон показывал жест Гризманна. Франция — Марокко: фото

14 декабря состоялся второй полуфинальный матч чемпионата мира, в котором играли сборные Франции и Марокко. Команды встретились на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Встреча завершилась победой сборной Франции со счётом 2:0.
Французы быстро вышли вперёд благодаря быстрому голу, который случился на пятой минуте встречи. После удара Килиана Мбаппе мяч рикошетом полетел в сторону защитника Тео Эрнандеса, который в акробатическом трюке ударил по летящему мячу точно по воротам – 1:0. На 80-й минуте «трёхцветные» прошли по левому флангу в сторону штрафной Марокко, Килиан Мбаппе обыграл несколько защитников и отдал пас низом на Рандаля Коло Муани, который замкнул мяч в пустые ворота – 2:0.
Лучшие кадры с матча Франция — Марокко — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн поделился ожиданиями от финального матча чемпионата мира с командой Аргентины.
«Когда в команде есть Лео (Месси. — Прим. «Чемпионата») — это совершенно другое. Мы видели почти все матчи, знаем, как они играют. Это очень сложная команда, они в отличной форме. Это состав, который на ходу, как и мы. Предстоит непростой матч, с ними будут их болельщики. Завтра подумаем, как мы планируем играть», — приводит слова Гризманна L’Équipe.
- 15 декабря 2022
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