Футболисты сборной Хорватии исполнили неофашистскую песню

В Хорватии разгорелся новый скандал. Футболистов национальной команды по футболу критикуют за неофашистскую песню, которую они исполнили после выхода в 1/2 финала ЧМ-2022, информирует Expressen.
Во время праздничного ужина по случаю выхода в полуфинал мундиаля игроки сборной Хорватии исполнили песню, восхваляющую их нацию. В начале это обычная патриотическая песня, которая говорит о любви к пяти частям Хорватии. Острополитический подтекст композиция приобретает, когда заходит речь о шестой несуществующей части страны — Герцег-Босне.
Герцег-Босна — это полугосударство, образованное боснийскими хорватами-сепаратистами во время войны в начале 90-х годов. В самопровозглашённом регионе была проведена этническая чистка боснийцев и боснийских мусульман — их расстреливали.
Отмечается, что автором песни является ультра-правый активист-композитор под псевдонимом Томпсон. Этот псевдоним происходит от названия пулемёта, который он использовал во время войны в 90-е годы.
- 15 декабря 2022
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