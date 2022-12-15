Тен Хаг — о продаже «МЮ» Глейзерами: это принесёт только пользу. Мы получим больше средств

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что продажа клуба братьями Глейзерами принесёт пользу команде.

«По моей информации, это принесёт только пользу. Это даст больше возможностей для инвестиций, что хорошо. Я смотрю на конкурентов в Премьер-лиге, и все они имеют возможность инвестировать — это 7-8 клубов.



Ситуация изменилась по сравнению с тем, что было 5-6 лет назад, теперь конкуренция намного жёстче. Пришёл «Ньюкасл», да тот же «Вест Хэм» делает серьёзные инвестиции в команду, хотя пока это и не отражается на турнирной таблице. Такая возможность есть и у «Тоттенхэма», а про «Сити», «Челси» и «Ливерпуль» я уже и не говорю. Даже в подвале таблицы я не вижу откровенно слабых команд. Они все сильные, в этом чемпионате лёгких матчей уже нет.



Мы говорили с Ричардом Арнольдом (исполнительным директором «Манчестер Юнайтед». — Прим. «Чемпионата») об этом решении Глейзеров. Он сказал, что они открыты и честны. Мы говорили о культуре, которую мы хотим создать, говорили о целях и задачах, и он заверил меня, что они не изменятся. Он сказал, что ситуация будет только улучшаться, потому что будет больше средств для нашего проекта.



Сможем ли мы конкурировать с клубами с огромными бюджетами? Да. Тут дело не только в деньгах, но и в стратегии. Но, естественно, если у вас нет подходящих и качественных игроков, вы не добьётесь успеха и не достигнете поставленных целей. Конкуренция очень жёсткая, поэтому вам будут нужны качественные игроки», — приводит слова тен Хага The Athletic.

Ранее сообщалось, что семья Глейзеров, которая владеет «Манчестер Юнайтед», планирует продать клуб до конца первого квартала 2023 года.



Raine Group, эксклюзивный финансовый консультант «Манчестер Юнайтед» по вопросам продажи клуба, установил цену в размере от £ 6 до £ 7 млрд, хотя изначально Глейзеры хотели выручить £ 9 млрд.



Глейзеры, которые находятся у руля «красных дьяволов» с 2005 года, в ноябре опубликовали заявление о готовности продать клуб.

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