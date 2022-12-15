Четверик: Слуцкому «Мурзилку» надо читать, а не клуб РПЛ тренировать. Это лжетренер

Основатель ФК «КАМАЗ», который теперь занимается развитием футбола в Мордовии, Валерий Четверик раскритиковал бывшего тренера «Рубина» Леонида Слуцкого. По мнению функционера, Слуцкий разрушил в казанском клубе всё, что долгие годы создавал Курбан Бердыев.
«Для меня тренер, который берёт банан, запрыгивает на стол, читает там рэп, потом — тюбетейку и с чак-чаком в руке поёт национальные песни — это не тренер, это шоумен. КВН и передача «Что? Где? Когда?» Ему «Мурзилку» надо читать, а не клуб Премьер-Лиги тренировать. Это лжетренер, который довёл «Рубин» до такого состояния. Мало того что опустил, так и не поднял обратно.
Всё, что Курбан Бердыев создавал, — он всё разрушил. И Рустема Сайманова подвёл, сбежал в последнем вагоне поезда «Казань — Москва», — приводит слова Четверика интернет-портал «Реальное время».
- 15 декабря 2022
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