Владимир Гранат: жалко Марокко. Временами было полное превосходство над Францией

Бывший российский футболист Владимир Гранат оценил выступление сборной Марокко в матче полуфинала чемпионата мира 2022 года в Катаре с национальной командой Франции (0:2).

«Жалко Марокко. Они очень удивили — играли совсем в другой футбол. До этого они больше действовали от обороны и вторым номером, убегая в контратаки. Но после пропущенного гола от Франции стали играть первым номером. Временами было полное превосходство над французами — это очень удивило», – сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Потерпевшая поражение в полуфинале национальная команда Марокко сыграет в матче за бронзовые медали со сборной Хорватии, а Франция встретится в финале чемпионата мира 2022 года с Аргентиной. Матч за третье место пройдёт 17 декабря, финал — 18 декабря. Оба матча начнутся в 18:00 мск.

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