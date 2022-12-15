Кузнецов: мне не жалко Марокко, почему должно быть их жалко? И так прыгнули выше головы

Бывший российский футболист Дмитрий Кузнецов прокомментировал матч полуфинала чемпионата мира 2022 года в Катаре между сборными Франции и Марокко (2:0), заявив, что ему не жаль марокканскую национальную команду, так как она превзошла ожидания.
«Мне не жалко Марокко, почему должно быть их жалко? Франция выглядела сильнее, а у марокканцев появились моменты, когда они пошли ва-банк.
Сборная Марокко и так выше головы прыгнула. Показали всему миру, что дисциплина может доводить команду до полуфинала чемпионата мира», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Потерпевшая поражение в полуфинале национальная команда Марокко сыграет в матче за бронзовые медали со сборной Хорватии, а Франция встретится в финале чемпионата мира 2022 года с Аргентиной. Матч за третье место пройдёт 17 декабря, финал — 18 декабря. Оба матча начнутся в 18:00 мск.
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