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Кузнецов: мне не жалко Марокко, почему должно быть их жалко? И так прыгнули выше головы

Кузнецов: мне не жалко Марокко, почему должно быть их жалко? И так прыгнули выше головы
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Бывший российский футболист Дмитрий Кузнецов прокомментировал матч полуфинала чемпионата мира 2022 года в Катаре между сборными Франции и Марокко (2:0), заявив, что ему не жаль марокканскую национальную команду, так как она превзошла ожидания.

«Мне не жалко Марокко, почему должно быть их жалко? Франция выглядела сильнее, а у марокканцев появились моменты, когда они пошли ва-банк.

Сборная Марокко и так выше головы прыгнула. Показали всему миру, что дисциплина может доводить команду до полуфинала чемпионата мира», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Потерпевшая поражение в полуфинале национальная команда Марокко сыграет в матче за бронзовые медали со сборной Хорватии, а Франция встретится в финале чемпионата мира 2022 года с Аргентиной. Матч за третье место пройдёт 17 декабря, финал — 18 декабря. Оба матча начнутся в 18:00 мск.

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