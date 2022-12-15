Четверик — о «Мордовия Арене»: негоже 4 года простаивать стадиону, который принимал ЧМ

Основатель ФК «КАМАЗ», который теперь занимается развитием футбола в Мордовии, Валерий Четверик заявил о намерении создать профессиональный футбольный клуб в регионе. По его словам, детали проекта будут обсуждаться с Российским футбольным союзом.

«С 20 октября я советник главы Республики Мордовия по спорту. Задача прежде всего возродить и реанимировать большой футбол в республике. Будем создавать футбольный клуб, команду мастеров, которая здесь уже была.



Негоже четыре года простаивать стадиону, который принимал чемпионат мира, с отелями, аэропортом, крытым манежем…

Это будет возрождение ФК «Мордовия» или новый проект? Пока идёт речь о профессиональном футбольном клубе, а со всем остальным разберёмся по ходу с Российским футбольным союзом. Потому что дети сейчас здесь стали — дай бог!» — приводит слова Четверика интернет-портал «Реальное время».