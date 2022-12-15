Четверик — о «Мордовия Арене»: негоже 4 года простаивать стадиону, который принимал ЧМ

Основатель ФК «КАМАЗ», который теперь занимается развитием футбола в Мордовии, Валерий Четверик заявил о намерении создать профессиональный футбольный клуб в регионе. По его словам, детали проекта будут обсуждаться с Российским футбольным союзом.
«С 20 октября я советник главы Республики Мордовия по спорту. Задача прежде всего возродить и реанимировать большой футбол в республике. Будем создавать футбольный клуб, команду мастеров, которая здесь уже была.
Негоже четыре года простаивать стадиону, который принимал чемпионат мира, с отелями, аэропортом, крытым манежем…
Это будет возрождение ФК «Мордовия» или новый проект? Пока идёт речь о профессиональном футбольном клубе, а со всем остальным разберёмся по ходу с Российским футбольным союзом. Потому что дети сейчас здесь стали — дай бог!» — приводит слова Четверика интернет-портал «Реальное время».
- 15 декабря 2022
-
13:47
-
13:27
-
13:26
-
13:01
-
12:58
-
12:50
-
12:42
-
12:37
-
12:33
-
12:32
-
12:05
-
11:52
-
11:45
-
11:36
-
11:30
-
11:22
-
11:15
-
11:09
-
11:03
-
11:00
-
10:50
-
10:44
-
10:30
-
10:02
-
09:56
-
09:40
-
09:39
-
09:26
-
09:12
-
08:40
-
08:30
-
08:30
-
08:00
-
07:53
-
07:26