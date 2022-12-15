Флорентино Перес лично разрешил Роналду тренироваться на базе «Реала»

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес разрешил португальскому нападающему Криштиану Роналду заниматься на тренировочной базе «сливочных» столько, сколько ему потребуется. Об этом сообщает AS.

Президент «Реала» заявил Роналду, что тренировочная база команды — дом для португальца, и он может оставаться там столько, сколько посчитает нужным, и рассчитывать на получение всего необходимого для поддержания формы. Роналду занимается на базе «Реала» вместе со своим 12-летним сыном отдельно от основного состава мадридцев.

Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год. Португалец является лучшим бомбардиром в истории команды. 37-летний португалец находится в статусе свободного агента после того, как его предыдущая команда, «Манчестер Юнайтед», расторгла с ним контракт.

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