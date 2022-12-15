Четверик — о женщинах-судьях на ЧМ: ну что за цирк? Это что, первенство бани, что ли?
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Основатель ФК «КАМАЗ», который теперь занимается развитием футбола в Мордовии, Валерий Четверик раскритиковал организаторов чемпионата мира — 2022 за назначения на матчи мирового первенства женщин-арбитров.
«Судьи неважно работали на этом чемпионате. Взять ту же девочку Стефани Фраппар, которая судила в матче Германии и Коста-Рики. Тогда матч судить вышла полностью женская бригада и провалили его. Это что, первенство бани, что ли? Там ушёл мяч за лицевую линию на три метра, а боковая помощница не подсказала. Ну как девочка угонится за тем же Роналду? Он уже сел, с ложкой кушает, а она всё бежит до лицевой линии. Ну что за цирк?» — приводит слова Валерия Четверика интернет-портал «Реальное время».
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