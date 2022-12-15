Де Пауль: Месси — зверь. Он мне как старший брат, я всегда буду его защищать

Полузащитник сборной Аргентины Родриго Де Пауль рассказал, как в команде воспринимают капитана Лионеля Месси, и о целях аргентинцев на чемпионате мира 2022 года в Катаре.
«К счастью, у нас есть зверь (Лионель Месси. — Прим. «Чемпионата»). Мы играем за свою страну, Лео — наш капитан, наш лидер. Он мне как старший брат, я всегда буду его защищать. Мало кто знает, что он делает для того, чтобы всегда быть лучшим. Я очень рад за него. После всего, что произошло, я хочу, чтобы он был тем, кто наслаждается этим больше всего. Он это заслуживает.
Первая игра была тяжёлым ударом. Мы собрались в запертой комнате и всё обсудили. Мы приехали сюда с большей верой в успех после победы на Кубке Америки. После поражения в первом матче каждая следующая игра для нас была финалом, потому что мы должны были побеждать во что бы то ни стало.
Реальность такова, что мы играем из любви к цветам, к футболке, к нашей стране. Это трудно выразить словами. Я уверен, что многие люди справляются со своими проблемами, забывают обо всём, когда смотрят, как мы играем. Делать их счастливыми — большая гордость. Я живу мечтой, которую невозможно описать. Я должен быть самым счастливым человеком в мире, потому что я сыграю в финале чемпионата мира, а рядом со мной моя семья и девушка, которые меня поддерживают», — приводит слова Де Пауля The Sun.
Болельщики Аргентины поклоняются образу Лионеля Месси
- 15 декабря 2022
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