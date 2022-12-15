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Дафф: Мбаппе не годится даже для того, чтобы зашнуровывать Месси бутсы

Дафф: Мбаппе не годится даже для того, чтобы зашнуровывать Месси бутсы
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Бывший ирландский футболист Дэмьен Дафф сравнил нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе с форвардом национальной команды Аргентины Лионелем Месси.

«Месси показывал свой лучший футбол, когда ему было 23, 24, может быть, 25 лет. Мбаппе не годится даже для того, чтобы зашнуровывать ему бутсы.

Мбаппе до сих пор и близко к нему не подобрался. Вот насколько хорош был Месси. Вот что я хочу сказать. Когда была лучшая версия Месси? Когда ему было 23, 24. Месси – лучший игрок всех времён», — приводит слова Даффа RTE.

Сборная Аргентины с Месси сыграет с командой Франции Мбаппе в финале чемпионата мира 2022 года в Катаре. Матч состоится в воскресенье, 18 декабря. Начало встречи — в 18:00 мск.

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