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Экс-наставник «Спартака» Руй Витория может возглавить сборную Португалии

Экс-наставник «Спартака» Руй Витория может возглавить сборную Португалии
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Бывший главный тренер «Спартака» Руй Витория может возглавить сборную Португалии в случае ухода Фернанду Сантуша, информирует Noticias ao Minuto.

Согласно сведениям источника, Витория пополнил тренерский шорт-лист Португальской федерации футбола. Сейчас Руй возглавляет сборную Египта. До этого он работал в московском «Спартаке», лиссабонской «Бенфике» и ряде других клубов.

В качестве тренера Витория вместе с лиссабонской «Бенфикой» дважды становился чемпионом Португалии и обладателем Суперкубка Португалии, по разу выигрывал Кубок Португалии и Кубок португальской лиги. Тренируя «Аль-Насср», Руй становился чемпионом Саудовской Аравии и обладателем Суперкубка Саудовской Аравии.

На чемпионате мира в Катаре сборная Португалии дошла до четвертьфинала, где проиграла сборной Марокко (0:1).

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