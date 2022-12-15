Мостовой высказался о беспорядках, которые устроили марокканские болельщики во Франции

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о массовых беспорядках, которые устроили марокканские болельщики во Франции после поражения своей сборной от национальной команды Франции в полуфинальном матче чемпионата мира 2022 года в Катаре (0:2).

«Не думаю, что марокканцы хотели чего-то этим добиться. Просто у всех сложная жизнь: в Европе, в России — везде. Вот люди и выражают свои негативные эмоции. Но для таких случаев существуют полиция и другие органы, которые должны прекратить подобного поля беспорядки» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

В результате беспорядков, вызванных поведением марокканских болельщиков, во Франции погиб 14-летний подросток.

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