Мостовой высказался о беспорядках, которые устроили марокканские болельщики во Франции

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о массовых беспорядках, которые устроили марокканские болельщики во Франции после поражения своей сборной от национальной команды Франции в полуфинальном матче чемпионата мира 2022 года в Катаре (0:2).
«Не думаю, что марокканцы хотели чего-то этим добиться. Просто у всех сложная жизнь: в Европе, в России — везде. Вот люди и выражают свои негативные эмоции. Но для таких случаев существуют полиция и другие органы, которые должны прекратить подобного поля беспорядки» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
В результате беспорядков, вызванных поведением марокканских болельщиков, во Франции погиб 14-летний подросток.
Машина сбила 14-летнего подростка в результате конфликта фанатов:
- 15 декабря 2022
-
16:48
-
16:40
-
16:20
-
16:01
-
16:00
-
15:39
-
15:36
-
15:25
-
15:17
-
15:14
-
14:51
-
14:51
-
14:35
-
14:21
-
14:10
-
14:09
-
13:49
-
13:47
-
13:27
-
13:26
-
13:01
-
12:58
-
12:50
-
12:42
-
12:37
-
12:33
-
12:32
-
12:05
-
11:52
-
11:45
-
11:36
-
11:30
-
11:22
-
11:15
-
11:09