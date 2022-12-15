Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кечинов: хотел, чтобы марокканцы вышли в финал ЧМ-2022. Но для них и полуфинал — потолок

Кечинов: хотел, чтобы марокканцы вышли в финал ЧМ-2022. Но для них и полуфинал — потолок
Комментарии

Бывший российский футболист Валерий Кечинов признался, что хотел, чтобы сборная Марокко вышла в финал чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Мне было жалко Марокко. Я очень переживал и болел за них. Хотел, чтобы марокканцы вышли в финал. Мне очень симпатична эта команда. Всё равно они совершили подвиг — впервые африканская команда попала в полуфинал, при этом достойно сыграла в матче с очень сильной командой.

Но и полуфинал — это предел и потолок для Марокко. Выше прыгнуть они не смогли. Результат всё же по игре, потому что французы более мастеровитые. У них больше игроков высокого класса, да и в обороне играют очень качественно», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Новость по теме
Мостовой: марокканцы вообще не должны были так далеко проходить на ЧМ — сказка закончилась
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022