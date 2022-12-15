Кечинов: хотел, чтобы марокканцы вышли в финал ЧМ-2022. Но для них и полуфинал — потолок

Бывший российский футболист Валерий Кечинов признался, что хотел, чтобы сборная Марокко вышла в финал чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Мне было жалко Марокко. Я очень переживал и болел за них. Хотел, чтобы марокканцы вышли в финал. Мне очень симпатична эта команда. Всё равно они совершили подвиг — впервые африканская команда попала в полуфинал, при этом достойно сыграла в матче с очень сильной командой.



Но и полуфинал — это предел и потолок для Марокко. Выше прыгнуть они не смогли. Результат всё же по игре, потому что французы более мастеровитые. У них больше игроков высокого класса, да и в обороне играют очень качественно», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.