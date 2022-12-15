Широков: не следим за марокканцами постоянно, вот и кажется, что они прыгнули выше головы

Бывший футболист сборной России Роман Широков высказался о выступлении национальной команды Марокко на чемпионате мира — 2022.
«Марокканцы прыгнули чуть выше головы. Но согласитесь, что мы не следим за такими командами, как Марокко, на постоянной основе. Можем чуть посмотреть, когда идёт Кубок Африки — и всё. Никто не знает, что они из себя представляют постоянно, потому и кажется, что они прыгнули выше головы. Посмотрите, где у них люди играют.
Сборная Марокко сыграла в свою силу, но такого никто не ожидал. Из-за этого кажется, что прыгнули выше головы. Но если исходить из того, что это первая африканская команда, вышедшая в полуфинал чемпионата мира, тогда можно говорить, что выше головы.
Ещё в этом случае можно говорить, что уровень африканских сборных растёт. Если раньше в Европе играли только лидеры, то сейчас три четверти команды [выступает] в Европе. Большой неожиданности нет. Неожиданно то, как они играли: никто не ожидал, что они будут явно доминировать в матче с французами», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 15 декабря 2022
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