Водитель, сбивший подростка-болельщика во Франции, идентифицирован, но ещё не арестован

Правоохранительные органы Франции идентифицировали водителя, который насмерть сбил мальчика-подростка во время фанатских беспорядков, информирует BFMTV.

Отмечается, что мужчину, личность которого уже установлена, ещё не нашли и не арестовали.

Напомним, к автомобилю, в котором находились французские болельщики, подошли другие футбольные фанаты и стали срывать флаг «трёхцветных», торчащий из окна. Водитель резко тронулся с места, чтобы вырваться из толпы, и сбил 14-летнего мальчика. От полученных повреждений подросток скончался в клинике.

Машина сбила 14-летнего подростка в результате конфликта фанатов:

Сборная Франции в матче 1/2 финала чемпионата мира — 2022 обыграла национальную команду Марокко со счётом 2:0. Благодаря этой победе подопечные Дидье Дешама пробились в решающий матч ЧМ.



В финальной встрече чемпионата мира 2022 года сыграют команды Франции и Аргентины. Матч состоится в воскресенье, 18 декабря, в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик». Начало матча — в 18:00 мск.