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Игорь Черевченко рассказал о своём будущем. Его уволили из «Химок» в феврале

Игорь Черевченко рассказал о своём будущем. Его уволили из «Химок» в феврале
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Российский футбольный тренер Игорь Черевченко рассказал, что у него есть предложения о продолжении работы.

«Есть варианты по поводу работы, конечно, но зима только началась. Если бы мне в марте задали вопрос, я бы ответил, а сейчас рано.

В России? Не факт, я хочу остаться и работать здесь», — приводит слова Черевченко Vprognoze.ru.

На текущий момент 48-летний специалист находится без работы. Последним клубом, который тренировал Черевченко, стали «Химки». Помимо подмосковного клуба тренер работал в тульском «Арсенале», «Локомотиве» и «Балтике». В 2015 году Черевченко завоевал вместе с «Локомотивом» Кубок России.

Ранее появилась информация, что Черевченко является претендентом на пост главного тренера воронежского «Факела».

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