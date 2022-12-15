Тарханов: хочу, чтобы Месси выиграл ЧМ-2022. Он это заслужил

Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал итоги полуфинальных матчей чемпионата мира — 2022. Также специалист рассказал, за кого будет болеть в финале турнира в Катаре.

«В полуфинале Аргентина – Хорватия был осторожный футбол. Вчера тоже очень осторожный футбол был. Французы, когда повели, сели в оборону и отдали инициативу марокканцам. У африканцев было много моментов, которые они могли реализовать. Я считаю, что Франция сможет сыграть по счёту против Аргентины, если будет нужно.

Честно сказать, Марокко удивило меня выходом в полуфинал. Против Испании и Португалии у них была оборонительная тактика, а вчера они показали, что умеют и атаковать, и контролировать мяч.

За кого я буду болеть? Я хотел бы, чтобы Месси выиграл. Он заслужил быть чемпионом мира», — приводит слова Тарханова Vprognoze.ru.