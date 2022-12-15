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«Жизнь не останавливается». Осинькин — о возможном уходе Пиняева и Глушенкова из «Крыльев»

«Жизнь не останавливается». Осинькин — о возможном уходе Пиняева и Глушенкова из «Крыльев»
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал возможный уход футболистов самарского клуба — Сергея Пиняева и Максима Глушенкова.

«На эту тему мне пока нечего ответить. Предложение в клуб было, но дальше пока комментировать нечего. Уход Пиняева и Глушенкова стал бы для меня потерей. Если они уйдут, то мы будем искать, как их заменить. Жизнь на этом не останавливается», — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, ранее появилась информация, что московский «Локомотив» пытается оформить трансферы Пиняева и Глушенкова, и в данный момент клубы ведут переговоры. Также железнодорожники пытались подписать Романа Ежова, но самарский клуб ответил отказом.

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