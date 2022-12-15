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Источник: «Локомотив» выкупит игроков «Крыльев Советов» Пиняева и Глушенкова за ₽ 400 млн

Источник: «Локомотив» выкупит игроков «Крыльев Советов» Пиняева и Глушенкова за ₽ 400 млн
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Два футболиста «Крыльев Советов», Сергей Пиняев и Максим Глушенков, близки к переходу в «Локомотив». Как сообщает журналист Иван Карпов, сумма отступных за игроков составит ₽ 400 млн — по ₽ 200 млн за каждого.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что оба футболиста близки к переходу в стан железнодорожников, а главный тренер самарского клуба Игорь Осинкин прокомментировал данную информацию. Также «Локомотив» пытался подписать другого футболиста «Крыльев Советов» — Романа Ежова, однако получил отказ.

Сергей Пиняев провёл в рамках Российской Премьер-Лиги 11 матчей, на его счету три гола и одна результативная передача. Максим Глушенков принял участие в 15 играх, в которых забил пять мячей и четыре раза ассистировал партнёрам.

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