Гендиректор «Зенита»: если Дзюба вернётся в РПЛ, то игра против нас будет особой изюминкой

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на слухи о том, что бывший нападающий сине-бело-голубых Артём Дзюба может вернуться в Российскую Премьер-Лигу. Последним клубом форварда был турецкий «Адана Демирспор», который он покинул минувшей осенью.

«Дзюба — свободный агент? Я буду рад, если он снова начнёт именно играть на футбольном поле. Если он вернётся в РПЛ, то его игра против «Зенита» будет особой изюминкой», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

За турецкую команду он отыграл в общей сложности 220 минут в пяти матчах и забил один гол. Ранее Артём выступал за «Зенит» (249 игр, 108 голов во всех турнирах). Сейчас Артём пребывает в статусе свободного агента.

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